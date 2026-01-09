Domenica 11 gennaio si svolgeranno i Campionati Italiani di ciclocross 2026 a Brugherio, Monza Brianza. La competizione, valida anche per il 46° Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti-Brugherio CX International, vedrà tra le protagoniste Casasola tra le donne, con Fontana e Grigolini tra i favoriti. L’evento rappresenta un importante momento di confronto per gli appassionati di questa disciplina.

Domenica 11 gennaio sarà la giornata interamente dedicata ai Campionati Italiani di ciclocross 2026. La rassegna si svolgerà interamente a Brugherio (Monza Brianza) e le gare saranno valide anche per il 46° Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti-Brugherio CX International. Sul circuito del Parco Increa, modificato per l’occasione, si svolgeranno le sei gare previste nelle categorie Juniores, Under 23 ed Elite. In campo junior maschile, sarà probabilmente una lotta a due tra Patrick Pezzo Rosola e e Filippo Grigolini. Entrambi gli azzurri sono in grande forma ed ultimamente si sono fatti vedere anche in campo internazionale, con alcuni ottimi piazzamenti in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Campionati Italiani ciclocross, Casasola la favorita tra le donne. Fontana e Grigolini i più attesi

