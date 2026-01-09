Nel 2025, il consigliere Dario Nanni del gruppo Misto si conferma il più presente alle sedute dell’Assemblea capitolina, mantenendo il primato anche rispetto al 2024. Nanni, recentemente entrato a far parte della maggioranza, si distingue per la costante partecipazione, mentre Gualtieri ha preso parte a 13 sedute. Questi dati evidenziano il livello di coinvolgimento degli esponenti politici nelle attività dell’assemblea.

Per il 2025, come già accaduto nell’anno precedente, il primato di partecipazione alle sedute dell’Assemblea capitolina spetta al consigliere del gruppo Misto, Dario Nanni, il quale ha recentemente comunicato la sua adesione alla maggioranza. Nanni ha risposto presente in tutte le 97 sedute, risultando l’unico tra i 48 consiglieri capitolini a raggiungere questo traguardo. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha partecipato invece all’Aula Giulio Cesare in 13 occasioni: 4 volte nel mese di luglio, 2 a febbraio e una volta in ciascuno degli altri mesi, ad eccezione di marzo, maggio e, naturalmente, agosto, periodo in cui le attività consiliari sono sospese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Campidoglio: consigliere Nanni ancora campione di presenze, Gualtieri in Aula 13 volte

Leggi anche: Campidoglio, Dario Nanni ufficializza il passaggio in maggioranza

Leggi anche: Prove tecniche di campo largo per il Gualtieri bis: Italia viva entra in maggioranza al Campidoglio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alessandro Luparelli - Consigliere Roma Capitale. . ROMA: BUONA FINE E BUON PRINCIPIO Finisce così l'anno politico 2025 in Campidoglio, con un'alternativa reale alla grande rendita degli affitti a 1200 euro al mese e alla città privata ed escludente, con l' - facebook.com facebook