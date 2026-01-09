Alvaro Morata e Alice Campello hanno condiviso un momento di unità sui social in occasione del terzo compleanno della figlia Bella. Dopo settimane di indiscrezioni su una possibile crisi, i recenti segnali sembrano indicare un riavvicinamento tra la coppia. Un gesto che, pur rimanendo discreto, potrebbe rappresentare un passo verso una ricostruzione del rapporto familiare.

(Adnkronos) – Segnali di riavvicinamento tra Alvaro Morata e Alice Campello. Dopo settimane di indiscrezioni su una possibile crisi, la coppia è tornata a mostrarsi unita sui social in occasione del compleanno della figlia Bella che oggi compie 3 anni. L’attaccante del Como ha condiviso una foto insieme alla bambina accompagnata da una dedica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Campello-Morata, la figlia Bella compie gli anni: il ‘segnale’ di riavvicinamento

Leggi anche: Alvaro Morata e Alice Campello, gli indizi di una nuova crisi

Leggi anche: Morata-Campello: è di nuovo crisi? Gli indizi social che sollevano i dubbi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati (di nuovo)? Lei senza fede, lui cambia bio su Instagram: gli indizi; Alice Campello e Àlvaro Morata si sono lasciati?.

Alice Campello e Morata, ritorno di fiamma? Il gesto che fa impazzire il web/ “C’entra la figlia Bella” - Alice Campello e Morata, riavvicinamento inatteso? ilsussidiario.net