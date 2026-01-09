Campello-Morata la figlia Bella compie gli anni | il ‘segnale’ di riavvicinamento
Alvaro Morata e Alice Campello hanno condiviso un momento di unità sui social in occasione del terzo compleanno della figlia Bella. Dopo settimane di indiscrezioni su una possibile crisi, i recenti segnali sembrano indicare un riavvicinamento tra la coppia. Un gesto che, pur rimanendo discreto, potrebbe rappresentare un passo verso una ricostruzione del rapporto familiare.
(Adnkronos) – Segnali di riavvicinamento tra Alvaro Morata e Alice Campello. Dopo settimane di indiscrezioni su una possibile crisi, la coppia è tornata a mostrarsi unita sui social in occasione del compleanno della figlia Bella che oggi compie 3 anni. L’attaccante del Como ha condiviso una foto insieme alla bambina accompagnata da una dedica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
