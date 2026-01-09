Campania Vietri FdI | De Luca parla di rivoluzione ma regione è ferma

In Campania, le parole di Piero De Luca sulla rivoluzione e il ruolo della regione come argine alla destra vengono accolte con scetticismo, considerando lo stato attuale della regione. La situazione politica e amministrativa evidenzia una regione che, nonostante le parole, appare ferma e in difficoltà. Un quadro che invita a riflettere sulla reale capacità di cambiamento e sui prossimi passi necessari per un miglioramento concreto.

Tempo di lettura: 2 minuti " Fa sorridere sentire Piero De Luca parlare di 'rivoluzione' e di modello Campania come argine alla destra, quando lo stato della Regione è sotto gli occhi di tutti. Una Sanità allo stremo, liste d'attesa infinite, pronti soccorso con file di ambulanze (gli ultimi casi riguardano ad esempio il Ruggi di Salerno), trasporti inefficienti, infrastrutture ferme e un utilizzo poco efficiente delle risorse pubbliche: dopo dieci anni di gestione del centrosinistra, la Campania resta tra le ultime regioni d'Italia per qualità della vita, occupazione e capacità di attrarre investimenti.

