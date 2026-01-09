Camion tenta di passare dal Ponte della Becca e rimane incastrato l' intervento dei carabinieri

Giovedì sera al Ponte della Becca, nel Pavese, un camion ha tentato di attraversare il ponte nonostante le restrizioni, rimanendo poi incastrato tra le barriere di contenimento. L’intervento dei carabinieri ha consentito di risolvere la situazione e garantire la sicurezza stradale. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le normative di circolazione e le segnalazioni di divieto.

Divelte (di nuovo) dai camion le sbarre di protezione del ponte della Becca - Sono state nuovamente divelte le sbarre che hanno il compito di impedire ai camion di passare sul ponte della Becca. laprovinciapavese.gelocal.it

Ponte sull’Era, camion resta bloccato e scoppia una nuova polemica - Polemiche a Ponsacco per il ponte sul fiume Era: la Coalizione di centrosinistra critica l'amministrazione comunale per la gestione di un camion bloccato e la chiusura temporanea del ponte. lanazione.it

#Dakar 2026 | Camion, Tappa 5: Macik si ripete e tenta la fuga con Van Den Brink x.com

L’alleanza ambigua con l’Azerbaijan, con i suoi valichi percorsi ogni giorno da camion tra Astara e il nord dell’Iran; le aperture del Kazakistan e le oscillazioni della Turchia; la Siria post Assad che tenta di riposizionarsi come attore sovrano in mano a un ex jih - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.