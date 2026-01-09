Camila Raznovich rompe il silenzio | Molestata da bambina non lo dissi a mia madre

Camila Raznovich ha condiviso per la prima volta un episodio difficile della sua infanzia, rivelando di essere stata vittima di molestie da bambina e di non averlo mai raccontato a sua madre. In un’intervista al settimanale F, l’autrice ha voluto aprire un dialogo su temi delicati e spesso taciuti, offrendo un importante esempio di sincerità e coraggio.

Camila Raznovich ha deciso di affrontare temi delicati e personali in una lunga intervista rilasciata al settimanale F, rivelando per la prima volta un episodio traumatico della sua infanzia. La conduttrice di Kilimangiaro, ha raccontato che da bambina fu molestata da un amico di famiglia. “Un amico di famiglia mi ha infilato le mani dentro le mutandine mentre io guardavo i cartoni animati, ma non ho avuto paura, non capivo bene”, ha spiegato Raznovich. La conduttrice ha poi aggiunto un dettaglio ancora più toccante: il motivo per cui non ne parlò mai con i genitori. “Non l’ho raccontato ai miei perché sentivo comunque che non era giusto e temevo che se lo avessi detto a mia mamma, lei, che è molto impulsiva, avrebbe potuto letteralmente ucciderlo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

