Calza più lunga del mondo e Befana 115 | orari percorso e viabilità

A Viterbo, l’Epifania si celebra ancora nel weekend del 10 e 11 gennaio, con eventi dedicati alla tradizione. La città accoglie due giornate di festa: il 10 gennaio si svolge la sfilata della Calza più lunga del mondo, mentre l’11 si tiene l’atteso corteo della Befana. Di seguito, gli orari, il percorso e le informazioni sulla viabilità per partecipare alle manifestazioni.

A Viterbo torna la Calza della Befana più lunga del mondo: l’evento imperdibile - La Calza della Befana più lunga del mondo torna ad animare Viterbo: 52 metri, 100 befane e 15 Fiat 500 storiche creano uno spettacolo unico per il 24° anno. siviaggia.it