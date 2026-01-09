Calza più lunga del mondo e Befana 115 | orari percorso e viabilità
A Viterbo, l’Epifania si celebra ancora nel weekend del 10 e 11 gennaio, con eventi dedicati alla tradizione. La città accoglie due giornate di festa: il 10 gennaio si svolge la sfilata della Calza più lunga del mondo, mentre l’11 si tiene l’atteso corteo della Befana. Di seguito, gli orari, il percorso e le informazioni sulla viabilità per partecipare alle manifestazioni.
A Viterbo è ancora Epifania. Nel fine settimana del 10 e 11 gennaio il capoluogo torna a respirare aria di festa con due giornate dedicate alla Befana, dopo il rinvio di lunedì e martedì scorsi a causa del maltempo: il 10 gennaio la sfilata della Calza più lunga del mondo, mentre l'11 la Befana. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
