Calvarese e il caos arbitri | Troppa incoerenza arbitraggi snaturati dal Var
Gianpaolo Calvarese, ex arbitro con esperienza in Serie A, analizza le criticità del sistema arbitrale italiano. Evidenzia come l’uso del VAR abbia contribuito a rendere gli arbitraggi meno coerenti e più influenzati da fattori esterni, alterando la naturale dinamica delle partite. La sua riflessione offre uno spunto di approfondimento sulle sfide quotidiane degli ufficiali di gara e le conseguenze di un contesto in evoluzione.
Gianpaolo Calvarese, ex arbitro della sezione di Teramo con 157 partite dirette in Serie A dal 2008-2009 al 2020-2021, si sofferma sulle difficoltà degli arbitri italiani. Qual è il problema più grave nel mondo arbitrale? «C'è una parola che, più di tutte, fotografa il momento attuale dell'arbitraggio italiano: incoerenza. Non è una questione di singoli errori, né tantomeno di arbitri incapaci o 'scarsi', come spesso si sente dire spesso con troppa leggerezza. Il problema in realtà è più profondo e riguarda la soglia di intervento del Var, uno strumento nato per ridurre l'errore ma che oggi rischia di trasformarsi in moviola». 🔗 Leggi su Iltempo.it
