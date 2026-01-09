Gianpaolo Calvarese, ex arbitro con esperienza in Serie A, analizza le criticità del sistema arbitrale italiano. Evidenzia come l’uso del VAR abbia contribuito a rendere gli arbitraggi meno coerenti e più influenzati da fattori esterni, alterando la naturale dinamica delle partite. La sua riflessione offre uno spunto di approfondimento sulle sfide quotidiane degli ufficiali di gara e le conseguenze di un contesto in evoluzione.

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro della sezione di Teramo con 157 partite dirette in Serie A dal 2008-2009 al 2020-2021, si sofferma sulle difficoltà degli arbitri italiani. Qual è il problema più grave nel mondo arbitrale? «C'è una parola che, più di tutte, fotografa il momento attuale dell'arbitraggio italiano: incoerenza. Non è una questione di singoli errori, né tantomeno di arbitri incapaci o 'scarsi', come spesso si sente dire spesso con troppa leggerezza. Il problema in realtà è più profondo e riguarda la soglia di intervento del Var, uno strumento nato per ridurre l'errore ma che oggi rischia di trasformarsi in moviola». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Calvarese e il caos arbitri: “Troppa incoerenza, arbitraggi snaturati dal Var”

Leggi anche: Calvarese: «Il Var non diventi la moviola in campo, gli arbitri devono seguire il loro istinto»

Leggi anche: Calvarese: “Oggi gli arbitri aspettano il VAR. E conoscere il regolamento non significa saper arbitrare”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calvarese: “Oggi gli arbitri aspettano il VAR. E conoscere il regolamento non significa saper arbitrare” - Cosa sta succedendo agli arbitri in Italia, stretti nella morsa dello strumento tecnologico che sembra spingersi oltre il protocollo ... fanpage.it