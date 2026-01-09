Calvarese consiglia | Errori arbitrali? Bisogna abbassare i toni e azzerare le polemiche sennò non si arriva in fondo! Ecco la strada da prendere

Da calcionews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha commentato la situazione attuale degli arbitri, sottolineando l’importanza di abbassare i toni e ridurre le polemiche riguardo agli errori arbitrali. Secondo lui, un approccio più equilibrato e una maggiore responsabilità da parte dei dirigenti sono fondamentali per affrontare le criticità e trovare soluzioni efficaci. È un invito a un confronto più sereno e costruttivo nel mondo del calcio.

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha voluto dire la sua sul momento delicato che stanno attraversando gli arbitri in questa stagione di Serie A Su La Gazzetta dello Sport l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese interviene sul momento delicato della classe arbitrale, chiedendo un cambio di passo a tutto il sistema calcio e maggiore personalità ai direttori di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calvarese consiglia errori arbitrali bisogna abbassare i toni e azzerare le polemiche senn242 non si arriva in fondo ecco la strada da prendere

© Calcionews24.com - Calvarese consiglia: «Errori arbitrali? Bisogna abbassare i toni e azzerare le polemiche, sennò non si arriva in fondo! Ecco la strada da prendere»

Leggi anche: Zenga consiglia l’Inter: «Derby ben giocato, bisogna ripartire da lì! Sommer? Non esiste portiere al mondo che non abbia commesso errori, vi svelo il problema di questa squadra»

Leggi anche: Lotito a DAZN: «Con Sarri c’è un rapporto di stima, la società farà ciò che serve sul mercato. Bisogna avere fiducia. Sugli errori arbitrali…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gianpaolo Calvarese: “Troppi errori da parte degli arbitri, la gente non ha fiducia in chi decide”.

calvarese consiglia errori arbitraliCalvarese: «Il Var non diventi la moviola in campo, gli arbitri devono seguire il loro istinto» - Oltre 150 gare dirette in serie A, Gianpaolo Calvarese è sempre attento alla vicende arbitrali legate al nostro campionato e non solo. msn.com

Calvarese, il Var e la stagione disastrosa degli arbitri - Il ruolo della tecnologia e il bilancio (negativo) per chi è responsabile dei direttori di gara Il fischio sciagurato di ... panorama.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.