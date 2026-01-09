Calvarese consiglia | Errori arbitrali? Bisogna abbassare i toni e azzerare le polemiche sennò non si arriva in fondo! Ecco la strada da prendere

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha commentato la situazione attuale degli arbitri, sottolineando l’importanza di abbassare i toni e ridurre le polemiche riguardo agli errori arbitrali. Secondo lui, un approccio più equilibrato e una maggiore responsabilità da parte dei dirigenti sono fondamentali per affrontare le criticità e trovare soluzioni efficaci. È un invito a un confronto più sereno e costruttivo nel mondo del calcio.

Calvarese, il Var e la stagione disastrosa degli arbitri - Il ruolo della tecnologia e il bilancio (negativo) per chi è responsabile dei direttori di gara Il fischio sciagurato di ... panorama.it

Sozza, VAR e AVAR fermati dopo gli errori in Lazio-Fiorentina. Questa la decisione dell’AIA ripubblicata dall’ex arbitro Giampaolo Calvarese. Promosso invece Marchetti, con i due interventi in Napoli-Verona giudicati non errori dai vertici AIA. Pareri #aia #ar - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.