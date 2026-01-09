Caldaie ipotesi stop ai controlli L’appello di Confartigianato Impianti

Confartigianato Impianti evidenzia l'importanza dei controlli sulle caldaie, sottolineando che eventuali sospensioni potrebbero compromettere sicurezza e qualità dell’aria. L’associazione invita le autorità a mantenere pratiche di controllo adeguate per garantire efficienza e tutela ambientale, evitando possibili rischi per cittadini e ambiente. Un dialogo costruttivo è fondamentale per preservare standard elevati e sicurezza nel settore degli impianti termici.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Caldaie, ipotesi stop ai controlli. L'appello di Confartigianat o Impianti Bolgi (Presidente Confartigianato Impianti): "Sicurezza e qualità dell'aria passano da controlli efficaci. Necessario un confronto con le organizzazioni di categoria" A seguito delle notizie circolate nelle scorse settimane, secondo cui esisterebbe una bozza molto avanzata del nuovo decreto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica che sarebbe destinata a riscrivere le regole sulle verifiche degli impianti termici, Confartigianato Impianti Arezzo, si unisce alle richieste condivise con le principali associazioni artigiane nazionali e conferma la propria ferma posizione sulla necessità di mantenere controlli e verifiche sugli impianti termici, in particolare sulle caldaie domestiche e sui piccoli generatori di calore.

