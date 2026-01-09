Calciomercato tutti vogliono Ugresic | il talento del Partizan nel mirino di diversi club italiani Su di lui c’è anche la Ligue 1
Nel calciomercato, Ugresic, giovane talento del Partizan, è al centro di interesse da parte di numerosi club italiani e della Ligue 1. La sua crescita e le prestazioni recenti hanno suscitato l’attenzione di diverse società europee, rendendolo uno dei nomi più seguiti nel panorama del mercato estivo. La sua possibile partenza rappresenta uno dei temi caldi delle prossime settimane.
Calciomercato, assalto a Ugresic: il gioiello del Partizan piace a mezza Serie A e attira anche la Ligue 1 Ognjen Ugresic è l’ultimo talento messo in mostra dal Partizan e, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Sul giovane serbo classe 2003 si sono infatti mossi Parma, Fiorentina e Bologna in Serie A, oltre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
