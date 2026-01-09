Calciomercato Roma voci dalla Turchia su Dovbyk | ci pensa il Fenerbahce

Sul calciomercato della Roma, circolano voci dalla Turchia riguardo a un possibile interesse del Fenerbahçe per Dovbyk. Nel frattempo, alla vigilia della partita contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha evitato di rispondere alle domande sulle trattative di mercato, incluso il possibile acquisto di Raspadori. Restano quindi ancora incerti gli sviluppi riguardanti le strategie di mercato delle squadre italiane e straniere.

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa, dribblando però ogni domanda relativa al calciomercato, a partire dal possibile arrivo di Raspadori. La Roma continua però a lavorare all’acquisto dell’attaccante dell’Atletico Madrid, che sarebbe ormai sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa. Oltre all’ex Napoli, Massara potrebbe poi tentare anche l’affondo per Zirkzee, che qualora dovesse sbarcare a Trigoria potrebbe alimentare la cessione di uno tra Ferguson e Dovbyk, i quali resterebbero sacrificabili nonostante abbiano dato qualche risposta nelle ultime partite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

