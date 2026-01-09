Sul calciomercato della Roma, attenzione al giovane talento del Marsiglia Robino Vaz. Mentre si avvicinano le trattative per Raspadori e Zirkzee, Gasperini spinge per ulteriori investimenti in attacco, confidando in rinforzi che possano rafforzare la rosa. La società valuta diverse opzioni per completare il reparto offensivo, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime mosse di mercato.

Gasperini sembra non accontentarsi e chiede a Massara e alla società altri investimenti in attacco. Con Raspadori in chiusura e Zirkzee che sembra avvicinarsi, il tecnico ex Atalanta vorrebbe un ulteriore colpo per il fronte offensivo. La chiave potrebbe essere l’uscita di uno dei giocatori già presenti in rosa. I nomi più caldi in uscita sono quelli di Baldanzi, a un passo dalla Fiorentina, e di Bailey, su cui si valuta l’interruzione del prestito. L’ala giamaicana ha deluso fin qui in stagione e, a livello fisico, non garantisce minimamente sicurezza. L’ipotesi dell’interruzione del prestito è più che concreta, con la Roma che si libererebbe anche di un ingaggio pesante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, occhi sul baby prodigio del Marsiglia Robino Vaz

