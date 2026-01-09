Calciomercato news di oggi in diretta | la Roma aspetta il sì di Raspadori spunta Robinio Vaz Al Napoli piace Ferguson per Chiesa alla Juve servono soldi

Aggiornamenti quotidiani sul calciomercato di Serie A, con le ultime notizie e trattative in corso. Oggi, 9 gennaio 2026, si discutono le mosse di Roma, Napoli, Juventus, Milan e Inter, tra conferme, rumors e possibili trasferimenti. Segui le novità in tempo reale per conoscere gli sviluppi sulle trattative di calciomercato, senza drammi o sensazionalismi.

Diretta live calciomercato 7 gennaio 2026, Vlahovic al Milan, rinnovo Maignan, Lookman via dall'Atalanta, Roma in emergenza - Calciomercato live diretta affari e trattative di mercoledì 7 gennaio 2026 dopo l'avvio della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it

Calciomercato, le notizie di oggi. Roma sempre più vicina a Raspadori, Barcellona: «Per Cancelo chiuderemo a breve». Lazio, per Sarri c'è Ratkov - Affare quasi giunto al traguardo per il centrocampista, con l’Atalanta che sta accettando le condizioni proposte ... corriere.it

#Raspadori- #Roma, si attende l'ok definitivo. #Calciomercato news #SkySport #SkyCalciomercato x.com

https://www.trnews.it/2026/01/08/calciomercato-lecce-in-arrivo-gandelman/ - facebook.com facebook

