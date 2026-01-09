calciomercato napoli le strategie per gennaio

Il calciomercato del Napoli si avvicina alla finestra di gennaio, con strategie chiare in vista di eventuali novità. In caso di addio di Lucca, si prospetta una possibile soluzione in Serie A. Dopo il primo ciclo di partite, la squadra si prepara a valutare eventuali interventi per rafforzare la rosa, seguendo le indicazioni di Antonio Conte e le esigenze di una fase cruciale della stagione.

Archiviato il primo ciclo stagionale senza scossoni, come espressamente richiesto da Antonio Conte per valutare appieno la rosa nelle sfide contro Lazio e Verona, il mercato del Napoli si appresta ad entrare nel vivo. Il Mattino scrive che dopo la stasi della prima settimana di gennaio, e nonostante il calendario fitto, la dirigenza azzurra è adesso pronta a muovere le prime pedine, partendo dalle uscite.

