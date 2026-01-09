Calciomercato Napoli il ds Manna | Siamo attivi e sappiamo dove poter eventualmente migliorare la squadra

Il calciomercato del Napoli è in pieno fermento, con il direttore sportivo Manna che conferma l’attività della società e la disponibilità a intervenire per migliorare la rosa. Nel frattempo, la squadra ha mostrato carattere e reattività, come dimostrato nella partita contro il Verona, dopo un primo tempo meno brillante. La strategia del club mira a consolidare i risultati e a valutare eventuali opportunità di rafforzamento.

“Napoli-Verona? Arrivavamo da un periodo estremamente positivo con delle partite giocate molto bene. Ci sta che un primo tempo possa essere meno positivo e meno energico del solito, ma la squadra ha reagito e ha dimostrato che non voleva perdere. Per me, però, abbiamo perso due punti per quella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, parla il ds Manna: "Momento non positivo per gli arbitri, non è ammissibile che, dopo revisioni così lunghe, il VAR ci abbia penalizzato"