Calciomercato Milan dall’Olanda si parla di Maximilian Ibrahimovic in orbita Ajax | i dettagli

Sul calciomercato del Milan, si segnala l'interesse dell'Ajax per Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan. Secondo il 'De Telegraaf', il club olandese avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, aprendo possibilità di trasferimento in vista della prossima stagione. La trattativa è ancora in fase preliminare, e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane.

