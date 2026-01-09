Calciomercato Milan dall’Olanda si parla di Maximilian Ibrahimovic in orbita Ajax | i dettagli
Sul calciomercato del Milan, si segnala l'interesse dell'Ajax per Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan. Secondo il 'De Telegraaf', il club olandese avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, aprendo possibilità di trasferimento in vista della prossima stagione. La trattativa è ancora in fase preliminare, e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Secondo il 'De Telegraaf' il futuro di Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, sarebbe in Olanda. L'Ajax vuole il figlio d'arte in prestito con diritto di riscatto. Ecco i dettagli sulla trattativa per il talento del Milan Futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
