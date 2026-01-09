Calciomercato Lazio è ufficiale l’acquisto di Taylor! il comunicato del club per il nuovo centrocampista biancoceleste

La Lazio ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Taylor, che entrerà a far parte della rosa come nuovo centrocampista. Il club ha comunicato l'accordo attraverso un comunicato ufficiale, segnando un passo importante nel mercato estivo. L'arrivo del giocatore mira a rafforzare il reparto mediano e a contribuire agli obiettivi stagionali della squadra.

Calciomercato Lazio: ufficiale l’arrivo di Taylor, il club annuncia il nuovo centrocampista biancoceleste La S.S. Lazio ufficializza l’arrivo a titolo definitivo di Kenneth Ina Dorothea Taylor, centrocampista classe 2002 proveniente dall’AFC Ajax. Il giovane talento olandese ha completato l’intero iter previsto per il trasferimento, trovando l’intesa sulle condizioni contrattuali e superando senza problemi le visite . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

