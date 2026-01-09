Calciomercato Juventus Koopmeiners per Frattesi | scambio con l’Inter subito

Sul fronte del calciomercato, la Juventus e l’Inter potrebbero trovare un accordo per uno scambio di giocatori. Si parla di Teun Koopmeiners, che potrebbe trasferirsi alla Juventus in cambio di Davide Frattesi, attualmente all’Inter. Questa operazione, se confermata, rappresenterebbe un possibile intervento nel mercato di riparazione delle due squadre, con un impatto che potrebbe influenzare le dinamiche di entrambe le rose.

Il calciomercato della Juventus e quello dell'Inter potrebbero intrecciarsi con una possibilità interessante nella sezione di riparazione: Teun Koopmeiners per Davide Frattesi. Nelle ultime ore è rimbalzata questa possibilità che permetterebbe alle due squadre di provare a rilanciare due calciatori in crisi di identità nelle ultime due stagioni. (ANSA) Calciomercato.it Dell'affare ha parlato Marcello Chirico ai microfoni di JuveLive in diretta su Youtube: " Davide Frattesi piace tantissimo a Luciano Spalletti e lo vorrebbe subito alla Juventus.

