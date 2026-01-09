Calciomercato Juve proposto il talento dell’Atletico Madrid | i bianconeri valutano la situazione Ecco di chi si tratta

La Juventus valuta l’opportunità di ingaggiare un talento dell’Atletico Madrid, recentemente proposto come possibile rinforzo. La società bianconera analizza attentamente la situazione, considerando le opzioni e le modalità di eventuale acquisizione. In questo momento, l’attenzione resta focalizzata su un profilo specifico, con l’obiettivo di rafforzare la rosa mantenendo equilibrio e coerenza con la strategia di mercato.

Calciomercato Juve, il talento dell'Atletico offerto alla Juve come idea, è necessaria unità d'intenti a prescindere dalla formula. Il calciomercato della Juventus vive ore di frenetica attività, tra nuove suggestioni esotiche e vecchie passioni che non accennano a spegnersi. L'ultima indiscrezione proviene dall'esperto Alfredo Pedullà, apre uno scenario inedito per il reparto offensivo bianconero. Secondo quanto emerso, alcuni intermediari internazionali hanno bussato alla porta della Continassa per proporre il cartellino di Thiago Almada. Il fantasista argentino, attualmente in forza all' Atletico Madrid e campione del mondo con l'Albiceleste, è un profilo dotato di grande tecnica e visione di gioco.

