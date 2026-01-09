Calciomercato Juve | il tesoretto arriva dal Brasile 20 milioni da queste sue cessioni cosa sta succedendo

La Juventus sta ricevendo un'importante entrata di circa 20 milioni di euro grazie alle recenti cessioni di giocatori brasiliani. Questi trasferimenti contribuiscono a rafforzare le risorse finanziarie del club, creando opportunità per futuri investimenti e operazioni di mercato. Di seguito, i dettagli sulle cessioni e l’impatto economico previsto per la rosa bianconera.

Calciomercato Juve, dal Brasile è in arrivo un tesoretto importante da due cessioni. Società pronta ad incassare be 20 milioni di euro. La Juve guarda con estremo interesse oltreoceano, individuando nel Brasile la terra promessa per sbloccare le strategie della sessione invernale. Secondo l’analisi riportata da Nico Schira sulle colonne di Tuttosport, dal Sudamerica potrebbe arrivare un tesoretto complessivo da circa 20 milioni di euro, una cifra fondamentale per dare ossigeno alle casse societarie. Tutto merito della rinascita sportiva di Arthur Melo e Kaio Jorge, che nel campionato verdeoro sono tornati a brillare dopo parentesi poco fortunate vissute in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: il tesoretto arriva dal Brasile. 20 milioni da queste sue cessioni, cosa sta succedendo Leggi anche: Calciomercato Juve, Vlahovic parla già da ex: cosa sta succedendo Leggi anche: Calciomercato Inter, tesoretto da 25 mln a gennaio. Probabili 3 cessioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calciomercato live: Juve su Bernardo Silva, il Toro rilancia per Ricardo, Inter su Robinho Junior; Juventus, tesoretto Kaio Jorge: può andare al Flamengo e fare ricchi i bianconeri con la percentuale sulla rivendita; Juventus, Tonali idea concreta per il mercato estivo. VIDEO; Calciomercato Juve: Dovbyk dipende da Vlahovic, le richieste per Chiesa e il colpo a zero di Comolli. Calciomercato live: Juve su Bernardo Silva, il Toro rilancia per Ricardo, Inter su Robinho Junior - Il mercato entra nel vivo: bianconeri sulla stella del City, granata in missione in Brasile, il figlio di Robinho incontra l’Inter ... lastampa.it

