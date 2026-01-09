Calciomercato Inter Romano sicuro | L’Inter c’è per questo giocatore

Sul calciomercato dell'Inter, il nome di Tarik Muharemovic resta tra le possibili opzioni per la prossima sessione estiva. Romano conferma l'interesse e sottolinea come il giocatore sia una pista concreta per il club nerazzurro. La strategia di mercato dell'Inter si orienta verso profili giovani e di prospettiva, con Muharemovic che si inserisce tra le alternative valutate dalla società.

Calciomercato Inter. Il nome di Tarik Muharemovic continua a rientrare nei radar del mercato in vista della prossima estate. A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che nel corso di un video sul proprio canale YouTube ha chiarito le tempistiche dell’operazione, sottolineando come a gennaio non siano previsti movimenti imminenti per il difensore attualmente al Sassuolo. L’esperto di mercato ha spiegato in modo netto la posizione del club emiliano: “ Mantengo la linea che vi ho raccontato: per Muharemovic l’operazione si fa in estate, questo è il messaggio del Sassuolo “. Una presa di posizione chiara, che chiude le porte a una cessione immediata ma non esclude scenari futuri, anche se Romano avverte: “ Poi il mercato a volte cambia strada in cinque minuti “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

