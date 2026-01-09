Calciomercato Inter LIVE | il punto su Dodò una nuova pretendente per Frattesi

Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su Dodò, Frattesi e altre trattative in corso. In questa pagina troverai tutte le indiscrezioni, gli incontri e gli affari conclusi, per rimanere sempre informato sugli sviluppi della sessione di mercato.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato live: Raspadori conteso tra Roma e Lazio, Inter-Cancelo ore calde, Galatasaray su Frattesi - Raspadori conteso tra Lazio e Roma, l'attaccante ex Napoli potrebbe approdare nella Capitale e nelle ultime ore ... leggo.it

Calciomercato live: Cancelo si avvicina all'Inter, Roma tra Raspadori e Zirkzee, Pisilli piace a De Rossi, Juve su Schlager - Calciomercato live le news di oggi, sabato 3 gennaio 2026: La sessione invernale è ufficialmente iniziata e le squadre italiane si stanno muovendo per concludere ... ilmessaggero.it

#Inter, contatti per #Muharemovic: possibile sfida di #Calciomercato con la #Juventus #SkySport #SkyCalciomercato x.com

#Frattesi-#Galatasaray: si gioca tutto sulle presenze #Calciomercato #Inter https://buff.ly/6Ez14OK Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/po4i9Zs - facebook.com facebook

