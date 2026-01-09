L’Inter ha ufficializzato sul proprio sito la cessione in prestito di due giovani calciatori, De Pieri e Stabile, al Bari. Questa operazione rientra nella strategia di sviluppo e valorizzazione dei talenti, offrendo loro opportunità di crescita in un contesto competitivo. I trasferimenti sono stati comunicati ufficialmente, segnando un passo importante per il percorso di formazione dei giocatori e per la pianificazione della squadra.

Inter News 24 Calciomercato Inter – Il club annuncia sul proprio sito ufficiale una doppia cessione in prestito, due giovani in direzione Bari. L’Inter in attesa di capire se farà delle operazione di calciomercato in entrata è impegnata sul fronte uscite. Non solo sulla questione Davide Frattesi, tante le voci sul suo conto, ma anche sui giovani calciatori in prestito. Questo è il caso di Giacomo De Pieri e Giacomo Stabile, i due erano in prestito alla società Juve Stabia ma ora sono stati richiamati per essere girati invece al Bari, fino al 30 giugno 2026. IL COMUNICATO UFFICIALE – FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società Juve Stabia di Giacomo De Pieri e di Giacomo Stabile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, doppio prestito al Bari: ufficiali i trasferimenti di De Pieri e Stabile! Il comunicato

Leggi anche: Calciomercato Inter, De Pieri verso la Serie C? Un nuovo Club si fa avanti e i nerazzurri valutano il prestito

Leggi anche: Calciomercato Inter, torna di moda Kim: il Bayern avrebbe aperto al prestito

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?; Artem Dovbyk riproposto alla Juventus, l'Inter ci prova per Dodô. Due obiettivi per la Roma: sia Giacomo Raspadori che Joshua Zirkzee; Inter, può tornare un ex a gennaio: ipotesi prestito; UFFICIALE – Doppio colpo in entrata per l’Inter Miami: ecco Mura St. Clair.

Calciomercato, le trattative di oggi in diretta: al Napoli piace Ferguson e Sterling, la Roma aspetta il sì di Raspadori e punta Dragusin” - Calciomercato in diretta, le news di oggi 9 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it