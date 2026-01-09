Calciomercato Fiorentina ufficiale l’acquisto di Brescianini | Suderò la maglia fino all’ultima goccia di sudore

Da calcionews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina ha annunciato l’acquisto di Marco Brescianini, che si unisce alla rosa con l’intento di contribuire al progetto della squadra. Il calciatore ha dichiarato di essere motivato a impegnarsi al massimo, sottolineando il suo impegno a “sudarla fino all’ultima goccia di sudore”. Si tratta di un nuovo passo per la formazione viola nel mercato in vista della stagione in corso.

Calciomercato Fiorentina, ecco Brescianini: «Suderò la maglia fino all’ultima goccia di sudore». Le sue prime parole Marco Brescianini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata, è arrivata la conferma del suo passaggio alla squadra viola. Il centrocampista arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato fiorentina ufficiale l8217acquisto di brescianini suder242 la maglia fino all8217ultima goccia di sudore

© Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, ufficiale l’acquisto di Brescianini: «Suderò la maglia fino all’ultima goccia di sudore»

Leggi anche: Fiorentina, Brescianini è viola: “Club storico, suderò la maglia. Vanoli è molto carico”

Leggi anche: Fiorentina, ufficiale l'affare Brescianini: il comunicato e le prime immagini in maglia viola

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

calciomercato fiorentina ufficiale l8217acquistoFiorentina, ufficiale Brescianini: il comunicato - ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini dall’ ... fantacalcio.it

calciomercato fiorentina ufficiale l8217acquistoCalcio: Atalanta; ufficiale Brescianini alla Fiorentina, in prestito con opzione - Il club bergamasco ha dato l'ufficialità del prestito del centrocampista classe 2000 con diritto ... ansa.it

calciomercato fiorentina ufficiale l8217acquistoFiorentina, ufficiale l'affare Brescianini: il comunicato e le prime immagini in maglia viola - Si tratta di Marco Brescianini, centrocampista che dopo aver svolto le visite mediche questa mattina a ... firenzetoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.