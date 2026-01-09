Calciomercato Fiorentina ufficiale l’acquisto di Brescianini | Suderò la maglia fino all’ultima goccia di sudore
La Fiorentina ha annunciato l’acquisto di Marco Brescianini, che si unisce alla rosa con l’intento di contribuire al progetto della squadra. Il calciatore ha dichiarato di essere motivato a impegnarsi al massimo, sottolineando il suo impegno a “sudarla fino all’ultima goccia di sudore”. Si tratta di un nuovo passo per la formazione viola nel mercato in vista della stagione in corso.
Calciomercato Fiorentina, ecco Brescianini: «Suderò la maglia fino all’ultima goccia di sudore». Le sue prime parole Marco Brescianini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata, è arrivata la conferma del suo passaggio alla squadra viola. Il centrocampista arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
