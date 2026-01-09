Calciomercato Cerignola rinforzo per il centrocampo | arriva Di Tommaso

Il Calciomercato del Cerignola si arricchisce con l’ingaggio di Leonardo Di Tommaso, centrocampista nato nel 2005 e proveniente dalla Lazio. Con questa operazione, la squadra rafforza il reparto in vista delle prossime gare. L’arrivo di Di Tommaso rappresenta un primo passo nel mercato in corso, con l’obiettivo di migliorare la qualità della rosa e affrontare la stagione con nuovi stimoli.

Primo movimento in entrata in casa Cerignola, che nella giornata di oggi ha annunciato l'arrivo di Leonardo Di Tommaso, centrocampista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile della Lazio. La società capitolina, detentrice del cartellino del calciatore, lo ha ripreso dalla Casertana - dove ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Calciomercato Lecce: il rinforzo a centrocampo dall’Austria! L’ultimo nome sul taccuino di Corvino, ecco chi può arrivare

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Manna ha scelto il rinforzo a centrocampo ed è pronta la sfida alla Roma. L’indiscrezione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Serie C girone C. Le parole di mister Bertotto alla vigilia della gara contro il Cerignola; Audace Cerignola, rinforzo a centrocampo: in chiusura Di Tommaso dalla Lazio; Rinforzo sulle corsie, la Salernitana guarda ancora in casa Cerignola: piace Russo; Audace Cerignola, occhi su Di Tommaso per il centrocampo.

CERIGNOLA DI TOMMASO Cerignola, in arrivo Di Tommaso dalla Lazio - Leonardo Di Tommaso, centrocampista classe 2005 della Lazio, approderebbe in Puglia con la formula del prestito ... statoquotidiano.it

Calciomercato, Crotone: ipotesi Potenza per Murano, il Cerignola punta Perlingieri - In queste ore nella rosa del Crotone si opera alla conta dei calciatori a disposizione in vista della gara del 5 gennaio contro il Benevento. it.blastingnews.com