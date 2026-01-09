Calciomercato Bari | ufficiali gli arrivi di Stabile e De Pieri
Il calciomercato del Bari si arricchisce con l’annuncio ufficiale dei prestiti di Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri. In un contesto di mercato ancora lento, queste operazioni rappresentano un passo importante per la squadra, che si prepara alla prossima stagione sotto la guida di Vincenzo Vivarini. La società continua a lavorare per rafforzare il roster, in attesa di ulteriori sviluppi e investimenti.
In attesa di operazioni di peso in un mercato che non decolla, al punto da suscitare la preoccupazione del tecnico Vincenzo Vivarini, il Bari ha ufficializzato l'arrivo in prestito dei due giovani Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri. Con gli innesti dei due calciatori di proprietà dell'Inter. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Calciomercato Inter, doppio prestito al Bari: ufficiali i trasferimenti di De Pieri e Stabile! Il comunicato
Leggi anche: Nuovi volti per il Forlì Calcio a 5: ufficiali gli arrivi di Perini e De Lollis
Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata; Potenza, ufficiali gli arrivi di Franchi e Loiacono dalla Ternana; Calciomercato live, 4 gennaio: Coulibaly vicino alla Reggiana.
Calciomercato, due nuovi arrivi in casa Bari: ecco dall'Inter Stabile e De Pieri - La società calcistica comunica di aver acquisito dall'Inter, con la formula del prestito fino a giugno '26, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe '06 ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Calciomercato, gli affari ufficiali: tutti gli arrivi e le partenze nelle 20 squadre di Serie A - com aggiorna l'elenco con tutti gli arrivi e le partenze annunciati dalle 20 squadre di Serie A. msn.com
Mercato, gli affari ufficiali: tutti gli arrivi e le partenze nelle 20 squadre di Serie A - Lunedì 1° luglio si apre ufficialmente il calciomercato estivo 2024, che si chiude venerdì 30 agosto. calciomercato.com
CALCIOMERCATO SERIE B | SAMPDORIA | VENEZIA | BARI | AVELLINO | SPEZIA E TANTE Altre ?
Vivarini attacca la società: “Sono preoccupato per il calciomercato” Pochi movimenti in casa Bari e squadra sempre più debole La prima conferenza del 2026 di mister Vivarini è un esempio di onestà intellettuale. Senza troppi giri di parole, o acrobazie tipiche - facebook.com facebook
#Calciomercato #SerieB 2026, gli acquisti ufficiali: #Cistana al #Bari #SkyCalciomercato x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.