Calciomercato Bari | ufficiali gli arrivi di Stabile e De Pieri

Il calciomercato del Bari si arricchisce con l’annuncio ufficiale dei prestiti di Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri. In un contesto di mercato ancora lento, queste operazioni rappresentano un passo importante per la squadra, che si prepara alla prossima stagione sotto la guida di Vincenzo Vivarini. La società continua a lavorare per rafforzare il roster, in attesa di ulteriori sviluppi e investimenti.

In attesa di operazioni di peso in un mercato che non decolla, al punto da suscitare la preoccupazione del tecnico Vincenzo Vivarini, il Bari ha ufficializzato l'arrivo in prestito dei due giovani Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri. Con gli innesti dei due calciatori di proprietà dell'Inter. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

