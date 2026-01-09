Calciobidone 2025 trionfa un calciatore della Juventus In 5a posizione un ex Inter

Il Calciobidone 2025 premia un calciatore della Juventus, evidenziando le criticità della squadra in questa stagione. Tra i risultati, si distingue anche un ex Inter che si posiziona in quinta posizione. Dopo un decennio di successi quasi continui, la Juventus si trova ora a confrontarsi con un periodo di difficoltà che mette in discussione il suo rendimento e le aspettative di lungo termine.

Calciobidone 2025. Dopo un decennio di dominio quasi ininterrotto, la Juventus continua a fare i conti con una fase di evidente difficoltà. Un declino che non si riflette solo nei risultati sportivi, ma anche nei giudizi popolari, come dimostra l’esito dell’edizione 2025 del Calciobidone. Il riconoscimento, promosso da Calciobidoni.it, in collaborazione con Guerin Sportivo e Calcio 2000, certifica ogni anno, attraverso il voto dei tifosi, la più grande delusione della stagione calcistica. E ormai, dal periodo post-Covid, il premio ha assunto connotati sempre più bianconeri. Il trend è chiaro: dopo Douglas Costa nel 2020, la sequenza ha visto protagonisti Aaron Ramsey nel 2021, Arthur Melo nel 2022 e Paul Pogba, capace addirittura di imporsi due volte, nel 2023 e nel 2024. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

