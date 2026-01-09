Calcio | Rocca al lavoro con trasparenza su stadio Flaminio per dare nuova casa a tifosi Lazio

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha confermato l’impegno della regione nel progetto del nuovo stadio Flaminio, annunciato dal presidente della SS Lazio, Claudio Lotito. Rocca ha sottolineato che il lavoro procede con trasparenza e dedizione, con l’obiettivo di offrire una nuova struttura che possa diventare un punto di riferimento per i tifosi della Lazio. Il progetto rappresenta un passo importante per lo sviluppo sportivo e territoriale della zona.

In merito al progetto del nuovo stadio Flaminio, presentato dal presidente della SS Lazio, Claudio Lotito, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato: “Stiamo lavorando a testa bassa. Il presidente Lotito ha assunto degli impegni e noi seguiremo con la massima attenzione. Come abbiamo fatto per la Roma, anche per la Lazio ci sarà un accompagnamento trasparente e rapido, affinché possiamo offrire una nuova casa ai tifosi della Lazio”. Queste parole sono state pronunciate a margine della cerimonia celebrativa per il 126esimo anniversario della fondazione della SS Lazio, evento che si è svolto questa mattina nel suggestivo Parco dei Daini a Villa Borghese, nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

