Calcio nella winter cepa cup Positivo esordio delle giovanissime Vespe del tecnico leoncini Ghelfi | Il progetto Villafranchese procede e sono soddisfatto dell’impegno dei ragazzi

Le giovanissime Vespe della Villafranchese, guidate dal tecnico Leoncini, hanno esordito positivamente nel torneo Winter Cepa Cup, disputato allo stadio Incerti di Ceparana. Ghelfi, responsabile del progetto, ha espresso soddisfazione per l’impegno dei giovani calciatori e per il proseguimento delle attività della società, che rappresentano un passo importante nello sviluppo del settore giovanile.

È andato in archivio il torneo “Winter Cepa Cup“ ottimamente organizzato dalla società Ceparana disputatosi allo stadio “Incerti“, dove ha visto debuttare la nuova annata 201920 della Villafranchese. Le giovanissime "vespe" hanno partecipato con entusiasmo ed energia al torneo vivendo splendide giornate all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione. I ragazzini guidati dal tecnico “proff“ Enrico Leoncini, al loro debutto assoluto in partite ufficiali, nella tre giorni hanno dimostrato impegno, unito a tanta allegria e sorrisi rendendo l’area tecnica e i responsabili del settore giovanile giallonero orgogliosi del loro atteggiamento tenuto prima, durante e dopo le partitelle contro Ceparana, Follo, Lunigiana, Montignoso e Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

