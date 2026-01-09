Calcio nella Coppa Toscana di SeconDa Si ferma agli ottavi il San Vitale New Team allunga nella ripresa
Nel secondo turno della Coppa Toscana, il San Vitale New Team si ferma agli ottavi di finale, perdendo 4-6 contro il New Team. La partita si è animata nella ripresa, con un incremento del punteggio da entrambe le squadre. Per il San Vitale Candia, in campo giocatori come Ambrosini, Neri, Grande, Vanni, Dalle Lucche e Ricci D.
San Vitale Candia 4 New Team 6 SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Neri, Grande (51’ Vanni), Dalle Lucche, Ricci D. (74’ Tonazzini), Fargnoli, Bello Cova (71’ Dell’Amico), Lampitelli (74’ Guadagnucci), Rossi, Kumanaku (64’ Orlandi), Galleni. All. Gigli. NEW TEAM: Satti M., Biagiotti (59’ Landucci), Satti P., Piagentini, Berrtoncini, Sanneh, Brugiati (71’ Beghelli), Rigali, Pellegrinotti, Giannotti (86’ Lorenzetti), Marchetti. All. Terni. Arbitro: Noccioli di Pisa. Marcatori: 16’, 52’ Lampitelli (S), 36’, 44’ Pellegrinotti (N), 39’ Dalle Lucche (S), 42’ Marchetti (N), 47’ Giannotti (N), 67’, 76’ Sanneh (N), 75’ Dell’Amico (S). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
