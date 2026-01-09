Nel secondo turno della Coppa Toscana, il San Vitale New Team si ferma agli ottavi di finale, perdendo 4-6 contro il New Team. La partita si è animata nella ripresa, con un incremento del punteggio da entrambe le squadre. Per il San Vitale Candia, in campo giocatori come Ambrosini, Neri, Grande, Vanni, Dalle Lucche e Ricci D.

San Vitale Candia 4 New Team 6 SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Neri, Grande (51’ Vanni), Dalle Lucche, Ricci D. (74’ Tonazzini), Fargnoli, Bello Cova (71’ Dell’Amico), Lampitelli (74’ Guadagnucci), Rossi, Kumanaku (64’ Orlandi), Galleni. All. Gigli. NEW TEAM: Satti M., Biagiotti (59’ Landucci), Satti P., Piagentini, Berrtoncini, Sanneh, Brugiati (71’ Beghelli), Rigali, Pellegrinotti, Giannotti (86’ Lorenzetti), Marchetti. All. Terni. Arbitro: Noccioli di Pisa. Marcatori: 16’, 52’ Lampitelli (S), 36’, 44’ Pellegrinotti (N), 39’ Dalle Lucche (S), 42’ Marchetti (N), 47’ Giannotti (N), 67’, 76’ Sanneh (N), 75’ Dell’Amico (S). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio, nella Coppa Toscana di SeconDa. Si ferma agli ottavi il San Vitale New Team allunga nella ripresa

Leggi anche: Calcio, l’Italia approda agli ottavi dei Mondiali U17: Cechia battuta 2-0 nella ripresa

Leggi anche: Il Gambassi si impone a Pontedera. E passa agli ottavi di Coppa Toscana

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Coppa Toscana Seconda Categoria. I risultati degli ottavi di finale e i nomi delle qualificate; Seconda, Coppa Toscana: il Chiesina vola ai quarti. Fuori l’Olimpia; Coppa Seconda Categoria, il Mezzana strapazza l’Olimpia e vola ai quarti; Il San Giovanni calcio a 5 batte il Cus Pisa e si qualifica per la finale di Coppa Toscana.

Coppa Toscana. Chiesina e Olimpia cercano i quarti - Domenica prossima prenderà il via la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria. msn.com

Seconda Categoria: Manciano e Roccastrada in campo per gli ottavi di finale di Coppa Toscana - Grosseto – Tempo di ottavi di finale per la Coppa Toscana di Seconda Categoria in un calendario che vedrà scendere le sedici squadre in campo a partire dalle ore 14,30 in orari diversi. grossetosport.com