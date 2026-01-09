Calcio Napoli che impresa | Igb ospita incontro con Coppola autore di Campioni per sempre

Il calcio del Napoli rappresenta molto più di una vittoria sportiva: è un patrimonio di valori condivisi. In occasione del quarto scudetto, IGB ha ospitato un incontro con Coppola, autore di “Campioni per sempre”, che ha approfondito il ruolo del calcio come archivio di identità e storia del club. Un momento di riflessione che evidenzia come lo sport possa contribuire a rafforzare il senso di appartenenza e la memoria collettiva.

#Calcio, #Napoli- #Verona 2-2, gli azzurri frenano al Maradona

