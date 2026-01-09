Calcio Napoli che impresa | Igb ospita incontro con Coppola autore di Campioni per sempre
Il calcio del Napoli rappresenta molto più di una vittoria sportiva: è un patrimonio di valori condivisi. In occasione del quarto scudetto, IGB ha ospitato un incontro con Coppola, autore di “Campioni per sempre”, che ha approfondito il ruolo del calcio come archivio di identità e storia del club. Un momento di riflessione che evidenzia come lo sport possa contribuire a rafforzare il senso di appartenenza e la memoria collettiva.
l calcio come archivio di valori condivisi, il quarto scudetto del Napoli come chiave di lettura del presente. È questo il filo conduttore dell’incontro che si è svolto nelle scorse ore a Palazzo Doria d’Angri, sede napoletana di IGB Broker, partner della SSC Napoli. Un appuntamento che ha messo al centro il libro “Campioni per sempre – Quarto scudetto”, firmato da Gianfranco Coppola, caporedattore Rai di Napoli e presidente nazionale dell’ Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana. Accolto da Angelo Coviello, ceo di IGB Broker, e da Gerardo Coviello, fondatore di Mirassicura.it, l’autore ha animato una mattinata di confronto che ha intrecciato cultura sportiva, memoria professionale e identità aziendale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
