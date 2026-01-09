Calcio a 5 il Forlì in trasferta contro il Futsal Shqiponja | in biancorosso c' è il giovane Nicola Samorì

Il campionato regionale di Serie C1 di calcio a 5 riprende con la prima giornata del girone di ritorno. Sabato, il Forlì sarà in trasferta contro il Futsal Shqiponja al Pala Socrate di Castelnuovo di Sotto, Reggio Emilia, con in rosa il giovane Nicola Samorì. La partita è prevista per le ore 15 e rappresenta un importante impegno per entrambe le squadre nella fase di ritorno del torneo.

