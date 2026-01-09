Calcio a 5 il Forlì in trasferta contro il Futsal Shqiponja | in biancorosso c' è il giovane Nicola Samorì
Il campionato regionale di Serie C1 di calcio a 5 riprende con la prima giornata del girone di ritorno. Sabato, il Forlì sarà in trasferta contro il Futsal Shqiponja al Pala Socrate di Castelnuovo di Sotto, Reggio Emilia, con in rosa il giovane Nicola Samorì. La partita è prevista per le ore 15 e rappresenta un importante impegno per entrambe le squadre nella fase di ritorno del torneo.
Riparte il campionato regionale di Serie C1 con la prima giornata del girone di ritorno. Sabato il Forlì sarà impegnato in trasferta sul campo del Futsal Shqiponja (fischio d’inizio alle 15 al Pala Socrate di Castelnuovo di Sotto, Reggio Emilia).I biancorossi arrivano all’appuntamento forti del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Calcio a 5, girandola di gol ed emozioni: il Forlì cade in Coppa contro lo Shqiponja
Leggi anche: Calcio a 5, big match per il Forlì: sfida di alta classifica in trasferta contro il Gatteo
Calcio a 5. Futsal Torrita: trasferta a Lido di Camaiore - Non è arrivato l’atteso riscatto per il Futsal Torrita in un match che comunque si annunciava come non facile. lanazione.it
https://www.calcioacinqueforli.it/coppa-italia-c1-forli-capitale-del-futsal-final-four-di-grande-successo-al-palamarabini-al-parma-la-coccarda/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.