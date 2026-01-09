Cade in azienda a San Polo grave operaio di 32 anni

Un operaio di 32 anni residente a Carpineti è stato trasportato in gravissime condizioni al reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, dopo essere caduto in un’azienda di San Polo d’Enza. L’incidente, avvenuto il 9 gennaio 2026, si è verificato durante l’orario di lavoro e ha richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasferimento. Le circostanze dell’accaduto sono al vaglio delle autorità.

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 9 gennaio 2026 – Un operaio di 32 anni, residente a Carpineti, è stato trasportato in gravi condizioni, in elicottero, nella Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma in un seguito a un trauma riportato mentre era al lavoro in un’azienda di via Papa Giovanni XXIII a San Polo d’Enza. L’infortunio si è verificato verso le 7,30 di oggi mentre il lavoratore era impegnato in operazioni di movimentazione e manutenzione nello stabilimento. Mentre stava rimuovendo dei divisori in ferro per passaggi pedonali, sarebbe stato colpito violentemente alla testa da una delle pesanti strutture metalliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

