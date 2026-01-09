Cade il diritto d’autore di Betty Boop dei quadri di Mondrian e Klee e di Pluto

Ogni inizio anno porta con sé la scadenza dei diritti d’autore di molte opere e personaggi famosi, come Betty Boop, i quadri di Mondrian e Klee, e Pluto. Questa naturale scadenza permette la libera utilizzazione di queste creazioni, segnando un momento di rinnovamento e di possibilità creative nel mondo dell’arte e della cultura.

Ogni anno, a inizio anno, avviene quella che si può considerare una vera e propria liberazione di personaggi, opere, e prodotti artistici. Che, dopo 95 anni, perdono il diritto di copyright, e il diritto d'autore cade. Quest'anno è quindi la volta di tutti quei personaggi, e quelle creazioni, appartenenti al 1930. Il fiore all'occhiello di questa liberazione è la celeberrima Betty Boop, creata nel 1930 dai Fleischer Studios, ai tempi principale concorrente di Disney. I tratti del personaggio, che tutti amiamo e conosciamo, erano ispirati alla cantante Helen Kane, all'epoca famosa per un disco di successo del 1929, Boop-Oop-a-Doop Girl, contenente le altre canzoni "I Wanna Be Loved by You", poi rese celebri da Marilyn Monroe.

