Caccia a camerieri, chef e addetti alle pulizie.

Sei alla ricerca di opportunità come cameriere, chef o addetto alle pulizie? La flessibilità e l’adattabilità sono qualità fondamentali in questi ruoli. Le aziende cercano professionisti capaci di rispondere alle diverse esigenze quotidiane, garantendo un servizio efficiente e di qualità. Presentare competenze solide e disponibilità può fare la differenza nel trovare la posizione giusta nel settore.

Flessibilità e capacità di adattamento. Sono le frasi che si sentono spesso dire le persone che cercano lavoro. ed in effetti è quanto emerge dal bollettino della Camera di Commercio relativamente ai fabbisogni occupazionali delle imprese nella provincia di Rimini. "Le competenze più richieste – spiegano dalla Camera di Commercio – in una rosa di dodici sono: flessibilità e adattamento 96%, lavorare in autonomia 85% e in gruppo 84%". I giovani sono l’oggetto del desiderio delle imprese solo nel 30% delle posizioni, stesso dato che si ritrova su base regionale. In modo particolare vengono ricercati nei servizi culturali, in quelli sportivi e alle persone (37%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

