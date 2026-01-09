BYD rafforza la propria organizzazione in Italia

BYD, azienda leader nel settore della mobilità elettrica e dell’innovazione sostenibile, continua a rafforzare la propria presenza in Italia. Con un investimento nella crescita organizzativa, la società mira a consolidare la propria posizione nel mercato locale, migliorando la gestione e l’efficienza delle operazioni. Questo sviluppo si inserisce nel percorso di espansione e di impegno di BYD verso soluzioni di mobilità più sostenibili e innovative nel nostro Paese.

MILANO (ITALPRESS) – BYD, leader globale nella mobilità elettrica e protagonista dell'innovazione sostenibile, prosegue il percorso di crescita e consolidamento sul mercato italiano rafforzando la propria struttura manageriale. In questa direzione si inseriscono, a partire dallo scorso 7 gennaio, le nomine di Filippo Savi a Sales Director e di Daniela Bertone a Fleet Key Account & Remarketing Director. Filippo Savi porta in BYD oltre vent'anni di esperienza manageriale costruiti all'interno del Gruppo Volkswagen, dove ha ricoperto fino a fine 2025 il ruolo di Sales Director per il Brand Volkswagen per il mercato Italia.

