BYD due ingressi nel management italiano
BYD, azienda cinese leader nel settore della mobilità elettrica, ha annunciato due nuove nomine nel suo management italiano. Filippo Savi assume il ruolo di Sales Director, mentre Daniela Bertone diventa Head of Fleet, RAC & Used Cars. Questi cambiamenti mirano a rafforzare la presenza del marchio nel mercato italiano e a migliorare i servizi offerti ai clienti e alle aziende.
Il marchio cinese BYD, leader globale nella mobilità elettrica, ha rafforzato la propria organizzazione in Italia con due nomine: Filippo Savi è stato scelto come nuovo Sales Director, mentre Daniela Bertone ha assunto l’incarico di Head of Fleet, RAC & Used Cars. Chi è Filippo Savi. Savi, che ha oltre due decenni di esperienza nel settore automobilistico, arriva dal Gruppo Volkswagen, dove ha ricoperto fino al 2025 il ruolo di Sales Director del marchio Volkswagen in Italia. In passato ha anche lavorato presso l’headquarter SeatCupra in Spagna. Filippo Savi (LinkedIn). Chi è Daniela Bertone. Bertone, prima di entrare in BYD, ha ricoperto il ruolo di Commercial Director Italy presso Lynk & Co, con responsabilità su Fleet, LeasingNoleggio, Remarketing e sviluppo rete nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
