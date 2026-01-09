Buone pratiche | un pronto soccorso delle piante per dare loro una seconda vita

A Milano, esiste un centro dedicato al recupero delle piante destinate allo smaltimento. Questo spazio funge da “pronto soccorso” per le piante, intervenendo per ristabilire la loro salute e favorirne il reimpiego. Un’iniziativa che promuove la sostenibilità e il rispetto ambientale, offrendo loro una seconda possibilità attraverso cure e adozioni, contribuendo così alla tutela del verde urbano.

di Maddalena Binda, Comitato AsviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 17 dicembre 2025 A Milano c’è un luogo dove piante destinate allo smaltimento vengono recuperate, curate e infine “adottate”. Un luogo che assomiglia a un rifugio, ma è anche un laboratorio di idee e relazioni: benvenute e benvenuti a Re-Plant. L’associazione nasce nel 2021 da un’intuizione tanto semplice quanto originale di Sonia Magnifico, Federico Santarelli e Francesco Montanari, i tre soci fondatori: promuovere il riciclo del verde, salvando piante e fiori provenienti da vivai, showroom e set fotografici, appartamenti e balconi che, per motivi logistici o commerciali, sarebbero finiti in discarica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

