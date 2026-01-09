Bullismo e Cyberbullismo in Friuli Venezia Giulia crescono le aggressioni faccia a faccia dal 24% al 31% mentre il 70% dei ragazzi senza strumenti di segnalazione chiede l’anonimato per denunciare

Il fenomeno del bullismo e cyberbullismo in Friuli Venezia Giulia mostra un aumento delle aggressioni faccia a faccia, passando dal 24% al 31%. Tuttavia, il 70% dei giovani non si sente adeguatamente supportato, chiedendo spesso l'anonimato per denunciare. Il report della piattaforma ELISA evidenzia inoltre una discrepanza tra le vittime e la percezione degli insegnanti, sottolineando la necessità di interventi più efficaci e di una maggiore consapevolezza nelle scuole.

