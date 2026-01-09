Buffy l’ammazzavampiri sta per tornare ma non come la ricordiamo

Buffy l’ammazzavampiri sta per tornare, ma questa volta in una veste diversa. L’attesa si intreccia con nuove storie e una narrazione rinnovata, pronta a coinvolgere sia i fan di sempre sia chi si avvicina per la prima volta. Roma, 9 gennaio 2025 – Buffy è pronta a tornare. Ma dimenticate nostalgia facile e operazioni copia-incolla.

Parlando nel podcast 'Shut Up Evan', Gellar ha scelto parole precise. Il nuovo show, intitolato 'Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale', sarà una "continuazione". Non una ripartenza con tutti i personaggi storici, non una semplice prosecuzione cronologica.

