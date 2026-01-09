Buffy l’ammazzavampiri sta per tornare ma non come la ricordiamo

Buffy l’ammazzavampiri sta per tornare, ma questa volta in una veste diversa. L’attesa si intreccia con nuove storie e una narrazione rinnovata, pronta a coinvolgere sia i fan di sempre sia chi si avvicina per la prima volta. Roma, 9 gennaio 2025 – Buffy è pronta a tornare. Ma dimenticate nostalgia facile e operazioni copia-incolla.

A chiarirlo è Sarah Michelle Gellar, che ha risposto alle domande dei fan sul nuovo progetto legato a Buffy the Vampire Slayer: una serie che, a sorpresa, non sarà né un sequel né un reboot. Ecco cosa ha detto. "È una continuazione, ma non come pensate". Parlando nel podcast 'Shut Up Evan', Gellar ha scelto parole precise. Il nuovo show, intitolato 'Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale', sarà una "continuazione". Non una ripartenza con tutti i personaggi storici, non una semplice prosecuzione cronologica.

