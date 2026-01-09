Brt Diritti in comune | Ritorsione inaccettabile contro i lavoratori in lotta Le istituzioni intervengano subito

BRT, Diritti in Comune condanna fermamente le ritorsioni contro i lavoratori in lotta. Esprimiamo solidarietà ai dipendenti di BRT–AFS e chiediamo alle istituzioni di intervenire prontamente per tutelare i diritti dei lavoratori e garantire il rispetto degli accordi sottoscritti. È fondamentale che si adottino misure concrete per prevenire ulteriori intimidazioni e preservare un ambiente di lavoro giusto e rispettoso.

Siamo ancora una volta al fianco dei lavoratori BRT–AFS e sosteniamo con forza la nuova mobilitazione rilanciata ieri dal sindacato Multi e dagli stessi lavoratori contro l’atteggiamento dell’azienda, che ancora una volta non rispetta gli accordi sottoscritti. Questa vicenda racconta dello. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

