Brigitte Bardot testamento impugnato | figlio e marito in lotta per 69 milioni

Brigitte Bardot, iconica attrice francese, si trova al centro di una disputa legale riguardante il suo patrimonio. Il suo figlio e il marito hanno contestato il testamento della star, portando avanti una causa per la gestione di circa 69 milioni di euro. La vicenda evidenzia le complicazioni che possono sorgere in ambito patrimoniale anche per figure pubbliche di grande rilievo.

Il figlio e il marito di Brigitte Bardot hanno intentato un’azione legale contro il testamento della famosa attrice. Nelle sue ultime volontà, Bardot ha lasciato il suo patrimonio da 69 milioni di euro alla sua associazione che si occupa di animali. I parenti, esclusi quasi in toto dal documento, ritengono però illegale la scrittura. Il patrimonio di Bardot era per buona parte investito. Titoli di Stato, immobili, fondi di investimento, che garantiscono ritorni sostanziosi, sufficienti a finanziare le attività della fondazione che aiuta per lo più animali domestici e da allevamento. Testamento Bardot: figlio e marito fanno causa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

