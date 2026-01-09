Brigitte Bardot testamento e mistero | il giallo dei 70 milioni

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è al centro di una vicenda legale legata al suo patrimonio. Con un patrimonio stimato in circa 70 milioni di euro, la disputa riguarda la gestione e le modalità di successione, aprendo un nuovo capitolo nel mistero che avvolge la sua eredità. Come nel caso di altre celebrità, anche Bardot si trova coinvolta in una complessa questione legale, che richiede chiarezza e attenzione.

Come con Pibbo Baudo, anche per Brigitte Bardot è già cominciata la battaglia legale per la sua eredità. Pochi giorni fa si sono tenuti i funerali della diva francese, a Saint-Tropez. E ora il figlio Nicolas-Jacques Charrier e l'ultimo marito di B.B., Bernard d’Ormale, hanno deciso di impugnare il testamento. Stando a quanto riportato dalla stampa francese, pare che l'attrice abbia lasciato quasi tutto il suo patrimonio alla sua Fondazione che, dal 1986, si occupa di animali. Così è scoppiata la lite tra i suoi familiari. La battaglia legale si basa sull'ingente patrimonio lasciato da Bardot: ben 69,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

