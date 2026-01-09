Brigitte Bardot svelata la vera causa di morte della diva francese
Una settimana dopo la scomparsa di Brigitte Bardot, si conosce la causa della sua morte. Secondo quanto dichiarato da suo marito Bernard d'Ormale, l’attrice francese, deceduta all’età di 91 anni, è stata affetta da una grave malattia. La rivelazione offre un quadro più completo delle circostanze che hanno accompagnato la fine della celebre diva, contribuendo a chiarire le ultime settimane della sua vita.
Una settimana dopo la morte e il conseguente funerale dell'attrice, è stato rivelato che la causa che ha portato alla sua morte all'età di 91 è da attribuirsi a una grave malattia A poco più di una settimana dall'annuncio della morte di Brigitte Bardot, suo marito, Bernard d'Ormale, ha rivelato la grave malattia che le era stata diagnosticata prima della sua morte. La Fondazione Brigitte Bardot aveva annunciato la morte della controversa attrice francese il 28 dicembre senza rivelarne la causa. La notizia è arrivata poche settimane dopo che l'attrice ormai ritiratasi a vita privata si era sottoposta a un intervento chirurgico in ottobre "a causa di una grave malattia" e il quotidiano francese Var-matin aveva riferito che era stata ricoverata in ospedale per tre settimane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Tutta la verità sulla morte di Brigitte Bardot: ecco quello che nessuno sapeva, la vera causa della scomparsa
Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, dal mito cinematografico alle aule di tribunale: la parabola pubblica della diva francese
Tutta la verità sulla morte di Brigitte Bardot: ecco quello che nessuno sapeva, la vera causa della scomparsa.
Brigitte Bardot, svelata la vera causa di morte della diva francese - Una settimana dopo la morte e il conseguente funerale dell'attrice, è stato rivelato che la causa che ha portato alla sua morte all'età di 91 è da attribuirsi a una grave malattia ... movieplayer.it
Tutta la verità sulla morte di Brigitte Bardot: ecco quello che nessuno sapeva, la vera causa della scomparsa - A distanza di qualche giorno dalla scomparsa di Brigitte Bardot, ecco svelata la vera causa della morte dell'attrice. donnapop.it
“La malattia nascosta” Rompe il silenzio il marito di Brigitte Bardot: svela la vera causa della morte - La scomparsa di Brigitte Bardot, icona del cinema francese, ha commosso il mondo. bigodino.it
BRIGITTE BARDOT COM'È MORTA: SVELTATE POCO FA LE CAUSE DEL DECESSO DELLA DIVA FRANCESE
Brigitte Bardot, morta di cancro a 91 anni, è stata sepolta a Saint-Tropez. x.com
É doppia battaglia legale per l’eredità di Brigitte Bardot dal valore di circa 69,5 milioni di euro. L’attrice ha lasciato quasi tutto il patrimonio alla sua associazione, che si occupa della cura degli animali. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.