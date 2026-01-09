brigitte bardot svelata la vera causa di morte della diva francese

Una settimana dopo la scomparsa di Brigitte Bardot, si conosce la causa della sua morte. Secondo quanto dichiarato da suo marito Bernard d'Ormale, l’attrice francese, deceduta all’età di 91 anni, è stata affetta da una grave malattia. La rivelazione offre un quadro più completo delle circostanze che hanno accompagnato la fine della celebre diva, contribuendo a chiarire le ultime settimane della sua vita.

Una settimana dopo la morte e il conseguente funerale dell'attrice, è stato rivelato che la causa che ha portato alla sua morte all'età di 91 è da attribuirsi a una grave malattia A poco più di una settimana dall'annuncio della morte di Brigitte Bardot, suo marito, Bernard d'Ormale, ha rivelato la grave malattia che le era stata diagnosticata prima della sua morte. La Fondazione Brigitte Bardot aveva annunciato la morte della controversa attrice francese il 28 dicembre senza rivelarne la causa. La notizia è arrivata poche settimane dopo che l'attrice ormai ritiratasi a vita privata si era sottoposta a un intervento chirurgico in ottobre "a causa di una grave malattia" e il quotidiano francese Var-matin aveva riferito che era stata ricoverata in ospedale per tre settimane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

