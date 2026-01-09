Brentford in chiusura Furo per l’attacco | i dettagli dell’operazione col Club Brugge

Da calcionews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Brentford ha concluso l’accordo con il Club Brugge per l’acquisizione dell’attaccante classe 2007, Kaye Furo. La trattativa si avvia alla fase finale e rappresenta un investimento nel settore giovanile per rafforzare la rosa futura del club. Questa operazione evidenzia la strategia del Brentford di puntare sui giovani talenti per crescere in Premier League.

. Il talento classe 2007 sbarca in Premier League Il Brentford guarda al futuro e blinda Kaye Furo. Secondo l’esperto Fabrizio Romano, le Bees hanno definito l’acquisto del promettente attaccante classe 2007 dal Club Brugge. L’operazione per il giovane talento belga si chiude sulla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

brentford in chiusura furo per l8217attacco i dettagli dell8217operazione col club brugge

© Calcionews24.com - Brentford, in chiusura Furo per l’attacco: i dettagli dell’operazione col Club Brugge

Leggi anche: Guarda Club Brugge vs Barcellona: streaming live, dettagli TV

Leggi anche: Stankovic Inter, possibile una maxi operazione con il Club Brugge: l’idea

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.