Brentford in chiusura Furo per l’attacco | i dettagli dell’operazione col Club Brugge
Il Brentford ha concluso l’accordo con il Club Brugge per l’acquisizione dell’attaccante classe 2007, Kaye Furo. La trattativa si avvia alla fase finale e rappresenta un investimento nel settore giovanile per rafforzare la rosa futura del club. Questa operazione evidenzia la strategia del Brentford di puntare sui giovani talenti per crescere in Premier League.
. Il talento classe 2007 sbarca in Premier League Il Brentford guarda al futuro e blinda Kaye Furo. Secondo l’esperto Fabrizio Romano, le Bees hanno definito l’acquisto del promettente attaccante classe 2007 dal Club Brugge. L’operazione per il giovane talento belga si chiude sulla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
