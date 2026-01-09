Bremer scrive una statistica da record | con lui in campo la Juventus non perde mai A quando risale l’ultima sconfitta

Bremer ha stabilito una statistica significativa: con lui in campo, la Juventus non ha mai subito una sconfitta. Questa serie di risultati positivi mette in luce il suo ruolo fondamentale nella squadra. Ma quando risale l’ultima volta in cui i bianconeri sono stati sconfitti con lui presente? Analizzare questa serie aiuta a comprendere meglio l’impatto del difensore sulla performance complessiva della squadra.

Bremer da record, i bianconeri sono praticamente imbattibili con lui in campo. Ecco a quando risale l'ultima sconfitta con il brasiliano. La Juve ha un vero e proprio talismano nel cuore della retroguardia che sposta gli equilibri. Gli occhi basterebbero per capire la differenza sostanziale della squadra con o senza Gleison Bremer, ma ci sono dei dati statistici inequivocabili che confermano quanto il difensore centrale sia assolutamente fondamentale per i bianconeri. Non è questione solo di qualità individuale, ma dell'impatto totale che ha su tutto il reparto arretrato e in generale sul gruppo.

