Brembo unica azienda italiana a ottenere la doppia A per l’impegno nella sostenibilità ambientale

Bergamo. Nella A List pubblicata il 9 gennaio 2026 Brembo è stata riconosciuta da Cdp, l’organizzazione globale non-profit, per il suo costante impegno nella sostenibilità ambientale. L’azienda è l’unica in Italia ad aver ottenuto la doppia “A”, il massimo punteggio nelle categorie di cambiamento climatico e gestione delle risorse idriche, sulla base dei dati presentati nel suo ultimo Annual Report. È un rating migliorativo rispetto allo scorso anno che conferma l’azione concreta di Brembo nei confronti di alcune tra le sfide ambientali più critiche a livello globale. Brembo prosegue il suo percorso di sostenibilità attraverso progetti come “ Re-Water ” in Messico che permette di riutilizzare le acque reflue trattate per alimentare i propri stabilimenti produttivi locali, coniugando sostenibilità ambientale, efficienza economica e impatto sociale positivo sul territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

