Il consigliere provinciale del Partito Democratico, Paolo Brandi, ha presentato una richiesta ufficiale al presidente della Provincia di Arezzo per conoscere le intenzioni riguardo alla riattivazione del Bicigrill di Frassineto. Il locale, chiuso dal 2020, si trova lungo il Sentiero della Bonifica, un percorso centrale per il cicloturismo in Valdichiana. La richiesta mira a valutare le possibilità di recupero di questa importante struttura.

Il consigliere provinciale del Partito Democratico Paolo Brandi ha presentato una richiesta formale al presidente della Provincia di Arezzo per conoscere le intenzioni dell’Ente in merito alla possibile riattivazione del Bicigrill di Frassineto, chiuso dal 2020 e collocato lungo il Sentiero della Bonifica, uno degli assi principali del cicloturismo in Valdichiana. "Il Bicigrill di Frassineto – sottolinea Brandi – non è soltanto una struttura, ma un presidio di accoglienza e di servizio per chi attraversa il territorio con lentezza, a piedi o in bicicletta. In una fase in cui il turismo slow è in forte crescita, lasciare chiusa da anni una realtà come questa rappresenta un’occasione persa per l’intera vallata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brandi: C’è da recuperare il Bicigrill"

Leggi anche: Bicigrill di Frassineto: la bici corre, il ristoro dorme e Brandi prova a sveglià la Provincia

Leggi anche: Che fine farà il Bicigrill di Frassineto?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

RECUPERARE BICICLETTE ROTTE O ABBANDONATE Un avviso pubblico per presentare progetti per il recupero e il riuso di biciclette abbandonate. La partecipazione è aperta agli enti terzo settore, imprese sociali, libere forme associative. Nell’ambito delle - facebook.com facebook