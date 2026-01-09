Branco tenta omicidio a colpi di machete

La squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini marocchini, accusati di tentato omicidio aggravato e porto di armi. L’indagine ha riguardato un episodio di aggressione con machete, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

La squadra mobile ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere nei confronti di quattro cittadini marocchini.I fatti risalgono al decorso 3 settembre 2025 quando un 26enne.

